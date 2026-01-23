¡Exclusiva! Exvocalista de La Oreja de Van Gogh toma postura ante la polémica de Julio Iglesias

En exclusiva para Venga La Alegría, Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, expresó su preocupación por la situación que enfrenta Julio Iglesias, quien ha sido acusado de presunto abuso sexual por dos extrabajadoras. Sin embargo, la cantante española dejó claro que, en caso de resultar culpable, deberá acatar la sentencia.