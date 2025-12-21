Familiares y amigos de los finalistas de La Granja VIP comparten sus emociones antes de la gran final
Previo a la Gran Final de La Granja VIP, familiares y amigos de los finalistas abrieron su corazón para hablar sobre cómo han llevado la participación de su granjero dentro del reality.
En el foro de Venga la Alegría Fin de Semana algunos de los exgranjeros más polémicos de esta primera edición de La Granja VIP, conductores, familiares y amigos de los finalistas de este reality hablaron de todo lo que ha pasado dentro de la granja, además del papel y juego que desempeñaron, Kim Shantal, Alfredo Adame, Eleazar Gómez, La Bea y César Doroteo que los hicieron llegar a la final.