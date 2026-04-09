¡Exclusiva! Flor Rubio confirma que no hay arreglo económico entre ‘El Patrón’ y Mary Carmen Rodríguez
Luego de que algunos medios especularan sobre un posible arreglo económico entre ‘El Patrón’ y su esposa, Flor Rubio confirma que al momento no existe tal acuerdo.
Luego de que medios locales especularan sobre un posible arreglo económico entre ‘El Patrón’ y su esposa, Mary Carmen Rodríguez, tras la denuncia contra el exluchador por presunta violencia, Flor Rubio confirma que al momento no existe ningún arreglo económico. Incluso, Carmen Rodríguez habría asegurado que sólo pide que se garantice su seguridad y se haga justicia. Así lo explicó a Flor Rubio.