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FOTOS | Drake eligió México para grabar su película.

En diversas ocasiones, Drake Bell ha manifestado su amor por México, y este día lo lleva más lejos, al declarar que próximamente grabará una cinta en este país.

Por: Redacción Azteca UNO

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