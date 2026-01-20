"¡Ahora está de moda eso!”, Francisco Céspedes toma postura ante la polémica que envuelve a Julio Iglesias

Con una postura que enciende la polémica, Francisco Céspedes reacciona a las denuncias por presuntas agresiones contra Julio Iglesias. El cantautor que ha enfrentado señalamientos por Susana Zabaleta de supuesto acoso, reveló cómo ha sido volver a coincidir con ella en el escenario durante el homenaje de Armando Manzanero.