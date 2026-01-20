inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡Ahora está de moda eso!”, Francisco Céspedes toma postura ante la polémica que envuelve a Julio Iglesias

Francisco Céspedes reacciona a las denuncias por presuntas agresiones contra Julio Iglesias y revela cómo ha sido volver a coincidir con Susana Zabaleta en el escenario.

Videos,
Venga La Alegría

Con una postura que enciende la polémica, Francisco Céspedes reacciona a las denuncias por presuntas agresiones contra Julio Iglesias. El cantautor que ha enfrentado señalamientos por Susana Zabaleta de supuesto acoso, reveló cómo ha sido volver a coincidir con ella en el escenario durante el homenaje de Armando Manzanero.

Videos