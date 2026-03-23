¡Sin miedo a nadie! Gabriel Soto le responde a Poncho de Nigris... ¿Habrá ¿'tiro’?

Gabriel Soto reveló cómo se siente tras ganarle a la demanda millonaria a Laura Bozzo después de los comentarios sobre su relación con Irina Baeva. Además, contó cómo vivió el susto que le provocó el accidente de su hija Elisa. ¿Habrá ‘tiro’ con Poncho De Nigris? Esto contestó Gabriel Soto.