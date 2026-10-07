¡Justicia! Gaby Platas confía en las autoridades en su pleito legal con Paco de la O
Aunque aseguró que siente desgaste emocional, Gaby Platas confía en que las autoridades respecto a la demanda que interpuso contra Paco de la O por violencia.
Gaby Platas no quita el dedo del renglón en la demanda que interpuso contra su exesposo Paco de la O por el delito de amenazas y violencia verbal y física que habría vivido en su matrimonio. La actriz, quien aseguró que el proceso legal le ha causado un importante desgaste emocional, confía en las autoridades para que determinen el grado de responsabilidad del actor.