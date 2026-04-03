¡Manos a la obra! Realiza galletas de pascua: Paso a paso de cómo hacer esta actividad familiar
Esta Semana Santa realiza actividades junto con toda la familia. Estas galletas de pascua son perfectas para decorar y pasar un momento con los más pequeños de la casa.
La maestra Lupita llegó al foro de Venga La Alegría para enseñarnos a hacer unas deliciosas y creativas galletas de pascua que encantarán a todos. Esta es una actividad que puedes realizar con tus hijos, pues es recreativa y entretenida.