"¡Merezco decir ‘Año Nuevo’ con la familia!”, Germán Ortega ventila cómo es pasar el fin de año trabajando

Ya con el 2026 tocando la puerta, Germán Ortega explica por qué este fin de año Los Mascabrothers no trabajarán y recordó lo complicado que ha sido ocuparse durante estas fechas festivas. ¿Cómo es recibir el Año Nuevo haciendo reír en un escenario?

