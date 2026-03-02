¡Infórmate! La ginecóloga Julie Salomón explica los mitos y realidades del VPH

¿Cómo se transmite el VPH? ¿Cuántos tipos de VPH existen? ¿Cuáles son los síntomas del VPH? El 4 de marzo se conmemora el Día Internacional contra el Virus del Papiloma Humano, una de las ETS que no sólo afecta a mujeres. La ginecóloga Julie Salomón nos acompañó para hablar de los mitos y realidades.