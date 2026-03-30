Grupo Firme desata euforia y abarrota su presentación en Costa Rica

El Grupo Firme se presentó en Costa Rica con gran éxito, ya que abarrotó las entradas en el Estado Nacional con más de 50 mil asistentes, sin embargo, entre la euforia de los presentes el vocalista Eduin Caz tuvo que pausar la presentación por un momento debido a una riña entre el público, una vez que se calmaron las cosas el show continuó con un baile entre el vocalista y su esposa arriba del escenario.