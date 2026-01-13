La hermana de Yeison Jiménez rompe el silencio sobre los rumores de la viuda de Yeison y de su funeral

A dos días de que Yeison Jiménez perdiera la vida en una tragedia aérea en su natal Colombia, se publicó un comunicado de prensa donde las instituciones pertinentes confirman que entregaron el cuerpo del cantante a sus familiares. Sus fans acompañaron el cortejo fúnebre y Lina Jiménez, hermana de Yeison, compartió los detalles de la logística de los funerales de su hermano. Además, se pronunció sobre los rumores sobre la viuda de Yeison.