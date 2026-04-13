"¡Se tiene que defender su nombre!”, Hija de Carmen Salinas tomará acciones legales contra Saskia Niño de Rivera
Tras la reunión que sostuvo Ma. Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, con su equipo de abogados, se confirma que tomará acciones legales contra Saskia Niño de Rivera.
Tras la reunión que sostuvo Ma. Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, con su equipo de abogados, se confirma que tomará acciones legales contra Saskia Niño de Rivera; el abogado de la hija de Carmen Salinas aseguró que sí existen elementos para iniciar dichos procesos legales.