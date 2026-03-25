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Las hijas de Rocío Dúrcal revelan cómo recuerdan a su mamá y hablan de “La gata bajo la lluvia” en voz de Ángela Aguilar

En este día que se cumple 20 años del fallecimiento de Rocío Dúrcal, sus hijas Shaila y Carmen, revelaron en exclusiva cómo recuerdan a su madre. ¿Qué opinan de la versión de “La gata bajo la lluvia” de Ángela Aguilar?

En este día que se cumple 20 años del fallecimiento de Rocío Dúrcal, sus hijas Shaila y Carmen, revelaron en exclusiva cómo recuerdan a su madre. Además, compartieron cómo han llevado la ausencia de Rocío Dúrcal y recordaron una tierna y poco conocida anécdota de su madre, ¿Qué opinan de la versión de “La gata bajo la lluvia” de Ángela Aguilar? Esto reveló Shaila Durcal. ¡Ojo a lo que se prepara en México para honrar su memoria!

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