Las hijas de Rocío Dúrcal revelan cómo recuerdan a su mamá y hablan de “La gata bajo la lluvia” en voz de Ángela Aguilar

En este día que se cumple 20 años del fallecimiento de Rocío Dúrcal, sus hijas Shaila y Carmen, revelaron en exclusiva cómo recuerdan a su madre. Además, compartieron cómo han llevado la ausencia de Rocío Dúrcal y recordaron una tierna y poco conocida anécdota de su madre, ¿Qué opinan de la versión de “La gata bajo la lluvia” de Ángela Aguilar? Esto reveló Shaila Durcal. ¡Ojo a lo que se prepara en México para honrar su memoria!