Huellitas de amor: Conoce la historia de Carlota, una tierna perrita y cómo adoptar a dos de sus cachorros

Giselle Rosas Balanzario, rescatista de perros, nos cuenta la historia de Carlota, una pequeña perrita que rescató pues llego a su casa en desnutrición y misma que también estaba embarazada pues tuvo 8 cachorros. Dos de ellos actualmente están en adopción: Baguette de tres meses y Vaquita de la misma edad.