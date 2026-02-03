¿Imelda Tuñón desacató la orden judicial sobre José Julián? Aquí toda la información

Hace más de un año, Maribel Guardia inició un proceso legal contra su nuera Imelda Tuñón por violencia familiar cometida supuestamente en agravio de su nieto José Julián. En lo que se investiga, la autoridad les ordenó a ambas no publicar fotografías del menor para salvaguardar su identidad, versión que Alejandro Jiménez, abogado de la actriz, confirmó en marzo del 2025. Este fin de semana, Imelda habría desacatado dicha orden grabando y publicando en redes sociales imágenes de su hijo cuando lo tiene prohibido. Ese es el documento donde se puntualizarían dichas órdenes.