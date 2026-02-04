¡Rompió el silencio! Imelda Tuñón explicó TODO sobre el polémico video que recientemente se publicó

Luego de que se hiciera viral un video donde aparece Imelda Tuñón golpeándose, la cantante asegura que fue víctima de violencia doméstica de parte su fallecido esposo. En entrevista, la regiomontana compartió que dicho episodio inició durante una cena y explicó todos los hechos del polémico video. Por otro lado, Imelda Tuñón le responde a Marco Chacón sobre las supuestas intenciones que habría tenido Julián Figueroa de divorciarse de ella.