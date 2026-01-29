¡Se acabaron los rumores! ¿Imelda Tuñón recibe pensión? Esto reveló el abogado de los Figueroa

Ante los rumores de que Imelda Tuñón recibe pensión de parte de Joan Sebastian para su hijo José Julián, el abogado de la familia Figueroa aclara la situación y comparte cómo es que los herederos del ‘Rey del Jaripeo’ han recibido una partida económica. ¿Imelda Tuñón podría gozar de los beneficios de la herencia de Joan Sebastian? Así lo aclaró Cipriano Sotelo, abogado de los Figueroa.