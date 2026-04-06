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¡Ya lo pasado, pasado! Irina Baeva reacciona al recuerdo de su boda con Gabriel Soto

Irina Baeva reaccionó al cumplirse dos años de la ceremonia espiritual en la que se casó con Gabriel Soto y se pronunció sobre la batalla legal con Laura Bozzo.

Irina Baeva reaccionó al cumplirse dos años de la ceremonia espiritual en la que se casó con Gabriel Soto y se pronunció sobre la batalla legal que ella y el actor habrían ganado a Laura Bozzo. Además, explicó por qué se ha alejado de los medios en varias ocasiones.

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