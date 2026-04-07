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¿Irina Baeva volvería a trabajar con Gabriel Soto? Así contestó la actriz

Tras la defensa de Victoria Ruffo, quien pidió que ya no le pregunten a Irina Baeva por Gabriel Soto, la actriz europea aclaró si colaboraría con Gabriel Soto.

Tras la defensa de Victoria Ruffo quien pidió que ya no le pregunten a Irina Baeva por Gabriel Soto, la actriz respaldó la idea y marcó su límite; y es que muchos insisten en que hablar de su ex puede opacar su afectar su carrera. ¿Irina Baeva colaboraría con Gabriel Soto en algún proyecto? Esto contestó la actriz.

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