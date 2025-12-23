¡Por mal portada! Ivonne Montero revela qué juguete le negó Santa Claus por no portarse bien
En vísperas de la Navidad, Ivonne Montero reveló qué juguete no le trajo Santa Claus por portarse mal. Ahora, les envió un sabio consejo a los niños para que sí les lleguen sus presentes navideños y explicó que los Reyes Magos pueden perderse en algunas ocasiones. Pero, ¿cómo fue el 2025 de Ivonne Montero? Así contestó la actriz.