¡Aterradora y divertida! Jack Black y Paul Rudd revelan detalles de Anaconda, la versión ‘reinventada’

¿En qué se parece a la versión original?

Lorena Della platicó con Jack Black y Paul Rudd y más actores del elenco de Anaconda, la película que promete hilarantes momentos. ¿Podría ser aterradora y divertida al mismo tiempo? ¿En qué se parece a la versión original? ¡Checa todo lo que nos contaron!

