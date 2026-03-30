Jorge Dálessio responde a rumores sobre su matrimonio con Marichelo

Tras una ola de rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre Jorge Dálessio y Marichelo, el líder de Matute solo se limitó a expresar ante medios que su corazón atraviesa por un momento complicado. Asimismo, dejó claro que su vida personal siempre la va a mantener en privado y él como artista solo se enfoca a revelar detalles de su trabajo.