Jorge Dálessio responde a rumores sobre su matrimonio con Marichelo
Jorge Dálessio alza la voz ante los rumores de una crisis matrimonial con Marichelo.
Tras una ola de rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre Jorge Dálessio y Marichelo, el líder de Matute solo se limitó a expresar ante medios que su corazón atraviesa por un momento complicado. Asimismo, dejó claro que su vida personal siempre la va a mantener en privado y él como artista solo se enfoca a revelar detalles de su trabajo.