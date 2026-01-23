¡Con los niños, no! José Eduardo Derbez estalla contra las críticas hacia Aitana por el video con Vadhir

José Eduardo Derbez estalla contra quienes se atreven a criticar a su hermana menor Aitana.Y es que las reacciones y comentarios no se hicieron esperar luego de que apareciera un video de Vadhir Derbez y Aitana cantando juntos, por lo que asegura José Eduardo, ya lo discuten al interior de la familia. De paso, José Eduardo pidió frenar los dimes y diretes entre su papá Eugenio y Victoria Ruffo.