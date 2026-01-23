inklusion logo Sitio accesible
¡Con los niños, no! José Eduardo Derbez estalla contra las críticas hacia Aitana por el video con Vadhir

Venga La Alegría

José Eduardo Derbez estalla contra quienes se atreven a criticar a su hermana menor Aitana.Y es que las reacciones y comentarios no se hicieron esperar luego de que apareciera un video de Vadhir Derbez y Aitana cantando juntos, por lo que asegura José Eduardo, ya lo discuten al interior de la familia. De paso, José Eduardo pidió frenar los dimes y diretes entre su papá Eugenio y Victoria Ruffo.

