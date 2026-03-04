José Manuel Figueroa toma acciones legales contra Imelda Tuñón por presunta violencia
José Manuel Figueroa presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX una denuncia formal por presunta violencia familiar y mediática contra Imelda Tuñón. El cantante habría manifestado que esta acción legal tiene como finalidad salvaguardar la integridad física, emocional y jurídica de su sobrino José Julián.