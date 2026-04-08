¡No bajará la guardia! José Manuel Figueroa rompe el silencio sobre su demanda contra Imelda Tuñón
José Manuel Figueroa reveló por qué tomó acciones legales contra Imelda Garza tras sus perturbadoras declaraciones y envió un firme mensaje a Maribel Guardia.
Tras varios meses de silencio, José Manuel Figueroa reveló por qué tomó acciones legales contra Imelda Garza tras las polémicas declaraciones sobre Julián Figueroa. Aunque aceptó que su relación con Maribel Guardia atravesó por momentos álgidos, le envió un firme mensaje a la consagrada cantante.