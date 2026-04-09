¡No quiere saber nada! José Manuel Figueroa rompió el silencio sobre la relación con su tío

¡Ni para bien, ni para mal! Así es la relación que lleva José Manuel Figueroa con su tío Federico. El cantante reveló que buscó al hermano de su padre para aclarar los malos entendidos, sin embargo, este encuentro no tuvo un final feliz. ¿Por qué no se pueden llevar bien? ¿Qué pasará con el homenaje a Joan Sebastian en Cuernavaca? Esto fue lo que explicó José Manuel Figueroa.