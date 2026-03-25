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¡No hay que mezclar! Joy Huerta, de Jesse & Joy, reacciona al ‘viaje en ambulancia’ de Natalia Jiménez

Tras no lograr a tiempo a su show en Querétaro, Joy Huerta, del dueto Jesse & Joy, reveló si optaría por viajar en transportes ‘no convencionales’ como lo hizo Natalia Jiménez recientemente.

Tras no lograr a tiempo a su show en Querétaro, Joy Huerta, del dueto Jesse & Joy, reveló si optaría por viajar en transportes ‘no convencionales’ como lo hizo Natalia Jiménez recientemente. Por otro lado, Joy compartió cómo logran llevar, ella y su hermano, un exitoso proyecto.

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