"¡Nos sorprendió demasiado!”, JP de Los Recoditos rompe el silencio sobre las acusaciones contra Rafael González
¿Alguna vez notó algo extraño? JP, vocalista de Los Recoditos, confesó cómo reaccionó ante las acusaciones de violencia contra su compañero Rafael González.
¿Alguna vez notó algo extraño? JP, vocalista de Los Recoditos, confesó cómo reaccionó ante las acusaciones de violencia contra su compañero Rafael González. Además, no ocultó su asombro ante los polémicos videos ventilados y explicó la salida de Rafael González de la agrupación.