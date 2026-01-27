“Lo veo como una oportunidad”, Juan Pablo Medina comparte cómo ha sido su regreso a los foros
Hace cuatro años, la vida de Juan Pablo Medina cambió para siempre tras perder una pierna. Luego de enfrentar uno de los retos más duros de su historia, el actor comparte cómo ha logrado regresar a los foros y a la pasión que lo mantiene vivo. Así, el actor se ha convertido en un ejemplo de fuerza, inclusión y resiliencia, alzando la voz por quienes enfrentan batallas similares.