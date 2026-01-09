“Me dedicaba a crear música para que la gente tomara”, Juan y Rosie Rivera no seguirán los pasos de su hermana, Jenni Rivera
Juan y Rosie Rivera sorprendieron a sus seguidores anunciando que no seguirán los pasos de su hermana Jenni Rivera, pues decidieron abandonar el mundo del entretenimiento. Además, Juan Rivera declaró la verdadera y muy polémica razón por la que se dedicaba a la música. Así lo reveló el hermano de ‘La Diva de la Banda’.