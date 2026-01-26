Última Hora: Julio Iglesias podría contrademandar a medios que difundieron la investigación en su contra

Julio Iglesias estaría considerando presentar una contrademanda en contra de diversos medios internacionales que difundieron una investigación relacionada con una presunta agresión sexual en su contra, señalamiento que involucra a dos exempleadas. De acuerdo con la información, el equipo legal del cantante ya se encuentra analizando la viabilidad de esta acción jurídica, al considerar que la publicación de dichos reportajes habría provocado un daño a nivel internacional en la reputación del artista. Asimismo, se argumenta que estas publicaciones afectaron su honor, su buen nombre y la imagen pública que ha construido a lo largo de su trayectoria.