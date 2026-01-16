inklusion logo Sitio accesible
“Nunca había sentido tanta maldad”, Julio Iglesias rompe el silencio sobre las acusaciones de abuso

Julio Iglesias rompió el silencio: negó “haber abusado” de mujeres y aseguró que las acusaciones son “absolutamente falsas”. Aquí todos los detalles.

Luego de las recientes acusaciones sobre acoso, Julio Iglesias rompió el silencio y fue a través de sus redes sociales que publicó un comunicado donde niega “haber abusado” de mujeres y asegura que las acusaciones son “absolutamente falsas”. Aquí el comunicado completo.

