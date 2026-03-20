¡No se retira y cantará con Alex Lora! Julio Preciado anuncia que seguirá en los escenarios
Julio Preciado reveló que seguirá en los escenarios y que hará colaboraciones con leyendas de la música como Alex Lora. ¡Aquí todos los detalles!
Julio Preciado, la leyenda de la banda, reveló que está considerando no retirarse de los escenarios y cree que podría continuar con una menor carga de trabajo. Además, el icónico cantante reveló que hará colaboraciones con leyendas de la música como Alex Lora. ¡Aquí todos los detalles!