"¡La libré otra vez!”, Julio Preciado habla de su salud y se dice listo para cantar esta noche en el Auditorio Nacional
Julio Preciado llegó al Aeropuerto de la CDMX en silla de ruedas, pero con mucho ánimo para su presentación de esta noche en el Auditorio Nacional.
Tras haber superado una delicada crisis de salud, Julio Preciado llegó al Aeropuerto de la CDMX en silla de ruedas, pero con mucho ánimo para su presentación de esta noche en el Auditorio Nacional. El cantante de regional aseguró que la vida le ha dado una nueva oportunidad y advirtió que ya no le teme a la muerte.