Kristal Silvia abre su corazón y cuenta que vivió con un problema alimenticio que la llevó al hospital

Nuestra querida Kristal Silva compartió con el público el complicado episodio que vivió al tener un trastorno alimenticio y cómo fue que lo superó.

Kristal Silva cuenta cómo fue que un trastorno alimenticio la llevó hasta el hospital, donde tuvo un despertar para poder dar un paso hacia adelante y cómo cambió totalmente su forma de ver la vida.

Si necesitas ayuda recuerda que no estás solo y puedes comunicarte al 800 911 2000.

