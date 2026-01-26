Kristal Silvia abre su corazón y cuenta que vivió con un problema alimenticio que la llevó al hospital
Nuestra querida Kristal Silva compartió con el público el complicado episodio que vivió al tener un trastorno alimenticio y cómo fue que lo superó.
Kristal Silva cuenta cómo fue que un trastorno alimenticio la llevó hasta el hospital, donde tuvo un despertar para poder dar un paso hacia adelante y cómo cambió totalmente su forma de ver la vida.
Si necesitas ayuda recuerda que no estás solo y puedes comunicarte al 800 911 2000.