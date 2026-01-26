Kunno confirma que está listo para la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El influencer Kunno confirmó que ya se encuentra más que listo para asistir a la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la cual se llevará a cabo este año en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar. Fiel a su estilo, el creador de contenido reveló que tanto él como Aneliz, hermana de Ángela, “andan peleando” por el honor de convertirse en la dama de honor del esperado enlace. Asimismo, Kunno aprovechó para desmentir los rumores sobre una supuesta crisis en el matrimonio de sus amigos.