¿Arrepentidos? La Adictiva aclara qué pasó con su ‘polémico’ corrido
Los integrantes de La Adictiva rompen el silencio y cuentan qué pasó después de haber colaborado en un corrido que hacía ‘referencia’ a un exintegrante del crimen organizado. Por otro lado, la agrupación de música regional mexicana explicó por qué dejaron de cantar el tema en cuestión y defendieron su esencia.