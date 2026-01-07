inklusion logo Sitio accesible
¿Arrepentidos? La Adictiva aclara qué pasó con su ‘polémico’ corrido

Los integrantes de La Adictiva rompen el silencio y cuentan qué pasó después de haber colaborado en un corrido que hacía ‘referencia’ a un exintegrante del crimen organizado.

Los integrantes de La Adictiva rompen el silencio y cuentan qué pasó después de haber colaborado en un corrido que hacía ‘referencia’ a un exintegrante del crimen organizado. Por otro lado, la agrupación de música regional mexicana explicó por qué dejaron de cantar el tema en cuestión y defendieron su esencia.

