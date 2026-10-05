¡Comprometen los genitales de Pascal en La Granja VIP y Sergio Sepúlveda lo condena!: “En la reglas de La Granja parece que no pasa nada”
Luego de que Pascal acusara a Kevyn Bicolor de haber comprometido sus genitales por hacerle calzón chino, Sergio Sepúlveda cuestionó el consumo de alcohol en La Granja VIP.
Víctor Landeros repasó todo lo que ocurrió en La Granja VIP Segunda Temporada este 4 de octubre 2026: la salvación de Manelyk, Pablo Montero recibió el mandato de Peón, los reencuentros familiares de los granjeros, el beneficio que obtuvo Manelyk, el regreso de Eleazar Gómez, el granjero 21 y la cuarta expulsada, Kenny. Además, lo que ocurrió entre Kevyn, Niurka y Pascal en El Tribunal