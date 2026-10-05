¡Comprometen los genitales de Pascal en La Granja VIP y Sergio Sepúlveda lo condena!: “En la reglas de La Granja parece que no pasa nada”

Víctor Landeros repasó todo lo que ocurrió en La Granja VIP Segunda Temporada este 4 de octubre 2026: la salvación de Manelyk, Pablo Montero recibió el mandato de Peón, los reencuentros familiares de los granjeros, el beneficio que obtuvo Manelyk, el regreso de Eleazar Gómez, el granjero 21 y la cuarta expulsada, Kenny. Además, lo que ocurrió entre Kevyn, Niurka y Pascal en El Tribunal