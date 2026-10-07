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"¡Ya basta con sus actitudes!”, Flor Rubio EXIGE que Kevyn ‘Bicolor’ cumpla con las reglas en La Granja VIP

Mientras Flor Rubio juzgó a Kevyn ‘Bicolor’ por no respetar las reglas de La Granja VIP, Ricardo Casares, Sergio Sepúlveda y el Capi, no se quedaron callados.

Manelyk explotó contra Kevyn ‘Bicolor’ tirándole su comida por ser Peón, los granjeros respaldaron a Mane y reprobaron la actitud de Kevyn y Kunno hizo un acuerdo con los Peones de poder comer si hacen su trabajo. ¿Te lo perdiste? ¡Revive los mejores momentos de la Segunda Temporada de La Granja VIP del 6 de octubre 2026!

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