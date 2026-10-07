"¡Ya basta con sus actitudes!”, Flor Rubio EXIGE que Kevyn ‘Bicolor’ cumpla con las reglas en La Granja VIP

Manelyk explotó contra Kevyn ‘Bicolor’ tirándole su comida por ser Peón, los granjeros respaldaron a Mane y reprobaron la actitud de Kevyn y Kunno hizo un acuerdo con los Peones de poder comer si hacen su trabajo. ¿Te lo perdiste? ¡Revive los mejores momentos de la Segunda Temporada de La Granja VIP del 6 de octubre 2026!