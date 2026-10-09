"¡Eso es ser tibio!”, Flor Rubio respalda a Kunno tras el fuerte señalamiento a Pablo Montero en La Granja VIP
Natalia explotó con Azalia, Pablo Montero fue señalado de ‘tibio’ por Kunno e Ivonne brilló en la Salvación. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP!
Natalia estalló contra Azalia en la dinámica de ‘Echar Tierra’, Pablo Montero explotó contra Kunno después de que lo llamara ‘tibio’ e Ivonne ganó el juego de Salvación. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 9 de octubre 2026!