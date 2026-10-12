¡Contacto físico en La Granja VIP! Así encaró Kunno a Julio esta mañana

Víctor Landeros hizo el recuento de lo que sucedió en la sexta Gala se la Segunda Temporada de La Granja VIP: Rafa Mercadante se salvó de salir, el agarrón que protagonizaron Julio y Kunno, quién fue el mejor y el peor Peón y el reencuentro de Ivonne con su hija. Además, todos los salvados de la noche, la decisión de Tlacoyo y el quinto expulsado del reality.