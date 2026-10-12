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¡Contacto físico en La Granja VIP! Así encaró Kunno a Julio esta mañana

Kunno explotó contra Julio luego de que lo señalara como el peor Capataz, salpicó a Niurka y hubo contacto físico en La Granja VIP Segunda Temporada.

Víctor Landeros hizo el recuento de lo que sucedió en la sexta Gala se la Segunda Temporada de La Granja VIP: Rafa Mercadante se salvó de salir, el agarrón que protagonizaron Julio y Kunno, quién fue el mejor y el peor Peón y el reencuentro de Ivonne con su hija. Además, todos los salvados de la noche, la decisión de Tlacoyo y el quinto expulsado del reality.

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