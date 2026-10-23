"¡La familia, no!”, Ricardo Casares condena la fuerte polémica entre Azalia y Rafa en La Granja VIP

Rafa y Azalia sacaron chispas durante la dinámica de Echar Tierra y Julio salió en defensa de Rafa y ‘Mono’ respaldó a Azalia, quien contó a los suyos su versión de lo que pasó con Rafa. Por su parte, Rafa hizo lo propio con su equipo. Durante la cena, un nuevo enfrentamiento entre Rafa y Azalia subió de tono. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 22 de octubre 2026!