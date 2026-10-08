"¡Ivonne Montero llegó ‘pateando’!”, Ricardo Casares reacciona a lo que recibió Mónica en La Granja VIP

La Asamblea de La Granja VIP se encendió con fuertes declaraciones y nominaciones: Rafa, Niurka e Ivonne estallaron contra Mónica y Manelyk recibió un severo castigo por tirar la comida de Kevyn ‘Bicolor’. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 7 de octubre 2026!