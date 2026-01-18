La maldición del 28: coincidencias que marcaron al espectáculo mexicano

La llamada maldición del número 28 ha despertado asombro y reflexión entre el público, al coincidir como la fecha de partida de importantes artistas que marcaron la historia cultural de México. Nombres como Silvia Pinal, “Chespirito”, José José, Juan Gabriel, Armando Manzanero, Talina Fernández y Manuel “El Loco” Valdés han hecho de ese día un símbolo de adiós.