"¡Son chavos bien centrados!”, Latin Lover revela cómo son los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel

Ahora que se dio a conocer la identidad del hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, Latin Lover destacó la gran labor que ha realizado la actriz en la formación de sus hijos. Además de señalar su postura sobre la revelación de la identidad, el exluchador aseguró que los hijos de la actriz llevan el talento en la sangre, por lo que no descartó su incursión en el mundo del espectáculo.