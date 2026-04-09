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"¡Me entró la ‘chiriptufia’!”, Laura Bozzo explota ante los reporteros en el Aeropuerto de la CDMX

Laura Bozzo protagonizó un fuerte encontronazo con reporteros en el Aeropuerto de la CDMX al ser cuestionada por la demanda que habría perdido ante Irina Baeva y Gabriel Soto.

Laura Bozzo protagonizó un fuerte encontronazo con reporteros en el Aeropuerto de la CDMX al ser cuestionada por la demanda que habría perdido ante Irina Baeva y Gabriel Soto. Tras explotar ante los medios, de manera más calmada ofreció disculpas y explicó las razones de su mal humor. ¿Ya le habrá ofrecido disculpas a Gabriel Soto? Esto contestó Laura Bozzo sobre el tema de Irina Baeva y su expareja.

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