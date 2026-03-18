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¡Un nuevo comienzo! Laura Flores reacciona al accidente de José Ángel Bichir

Laura Flores, quien se ha pronunciado sobre la importancia de la salud mental, reaccionó a lo que vivió José Ángel Bichir, y señaló que esto marcaría un nuevo inicio para el hijo de Odiseo Bichir.

Laura Flores, quien se ha pronunciado sobre la importancia de la salud mental, reaccionó a lo que vivió José Ángel Bichir, y señaló que esto marcaría un nuevo inicio para el hijo de Odiseo Bichir. Además, reveló cuál es su estado de salud tras la infección respiratoria que sufrió recientemente.

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