¡Sin tregua! Heliud se disculpa con Leo, quien le deja clara su postura en el Exatlón
Las lágrimas de Jerry por la partida de Pablo, el intento de paz entre Heliud y Leo y el flamante refuerzo escarlata. ¡Revive lo mejor del Exatlón!
Jerry rompió en llanto tras la salida de Pablo, pero los celestes no creen en sus lágrimas; Heliud se disculpó con Leo por cruzar la línea del contacto físico y los escarlatas brillaron con su reciente fichaje, Daniel. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón del 5 de octubre 2026!