¿Leonardo García aún es amigo de Luis Miguel? ¡Esto reveló el actor!
Antes de pronunciarse sobre el fallecimiento de Jorge Kahwagi, Leonardo García aclaró si, al igual que Roberto Palazuelos, está distanciado de Luis Miguel.
Leonardo García celebró el anuncio del nuevo tour de Luis Miguel y, mientras Roberto Palazuelos marcó distancia con el cantante, el hijo de Andrés García aclaró si mantiene su amistad con ‘El Sol’. Leonardo García y Flaminia Villagrán compartieron detalles de su próxima boda y mostraron su respeto por el fallecimiento de Jorge Kahwagi.